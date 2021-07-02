Елена Митина ответила на вопросы рязанских педагогов

«Основные вопросы, заданные педагогическими работниками, были связаны с расчетом отпускных, с распределением учебной нагрузки и оплатой труда, с работой в пришкольных лагерях», – отметила депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

1 июля парламентарий провела тематический прием граждан, посвященный вопросам сферы образования.

Преподавательница колледжа спросила о выплатах за классное руководство в средне-специальных учебных заведениях.

«Депутаты Госдумы неоднократно поднимали данный вопрос и были услышаны. Президент в своем послании Федеральному Собранию затронул эту тему. В результате с 1 сентября классные руководители, работающие с учащимися ссузов, также будут получать ежемесячную выплату в размере 5000 рублей», – рассказала Елена Митина.

По всем вопросам заявителям были даны исчерпывающие разъяснения.

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