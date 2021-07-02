В одной из квартир для детей-сирот в Рязани обнаружили грязные обои.

1 июля мэр Рязани Елена Сорокина в очередной раз осмотрела квартиры, которые в будущем передадут детям-сиротам. Речь идет о квартирах, расположенных на Московском шоссе и в поселке Мехзавода.

В квартире на Московском у главы администрации были замечания по отделке: в одной из комнат испачканы обои, их будут переклеивать.

Глава администрации продолжает осмотр квартир, которые в будущем передадут сиротам.

В квартире в поселке Мехзавода сделан хороший ремонт. Подрядчик очень ответственно подошел к исполнению предъявляемых требований.

— Приятно работать с неравнодушными, честными и серьезными людьми, — отметила чиновница. — Мы очень тщательно осматриваем квартиры перед приемкой. Дети должны въезжать в полностью благоустроенное и комфортное жилье.

В квартире на Московском у главы администрации были замечания по отделке.

В 2021 году администрация Рязани купит 68 квартир. На сегодняшний день уже заключено 55 муниципальных контрактов, три находятся на стадии оформления.

В квартире в поселке Мехзавода сделан хороший ремонт.

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