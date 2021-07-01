В Рязанской области 1 июля подтвердили причину смерти девяти человек от COVID-19

В четверг, 1 июля, рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 сразу девять человек (это максимальный показатель за всю пандемию). Отметим, что федеральная статистика в этот день в летальный список включила только четырех человек.

Расхождения последних дней в подсчете летальных случаев, можно связать с увеличившимся из всех регионов потоком информации – страну захлестнула третья волна коронавируса.

Возвращаясь, к рязанским летальным случаям отметим, что региональный минздрав включил в список 49-летнюю, 71-летнюю, 78-летнюю и 81-летнюю женщин, скончавшихся в марте, а также 57-летнего и 81-летнего мужчин, скончавшихся в марте. Кроме того, 81-летнюю женщину, 60-летнего и 64-летнего мужчину, скончавшихся в апреле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция.