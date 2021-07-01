Члены рязанского правительства проведут выездные приемы в трех районах

2 июля в члены правительства Рязанской области проведут приемы граждан в Путятинском, Чучковском и Шацком районах. В очередной выезд отправится руководство исполнительных органов власти: министерств, госинспекций, главуправлений.

В Путятино региональные управленцы приедут в 10:30 и до 11:30 будут принимать людей в районном доме культуры (ул. Ворошилова, д. 4а).

С 12:30 до 13:30 министры и другие начальники планируют быть в Чучкове, где также расположатся в доме культуры (ул. Почтовая, д.4).

Выездной прием в Шацке пройдет с 14.30 до 15. 30 в ФСК «Атлет» ( ул. Комсомольская, д.38).