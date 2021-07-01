Для предпринимателей в Рязани открыли пункт вакцинации от коронавируса

2 июля на базе центра «Мой бизнес» начнет работу очередной мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщает минэкономразвития. Правда, привиться в центре смогут только представители малого и среднего бизнеса.
Пункт оборудовали для хранения вакцины в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Мобильная бригада медиков поликлиники №14 будет работать каждый вторник с 15:00 до 17:00.
Вакцинироваться смогут предприниматели, их сотрудники, а также самозанятые граждане.
Чтобы записаться на вакцину, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону: (4912) 971-700.
В настоящее время открыта запись на 29 июля (первичная вакцинация).
Расположен центр «Мой бизнес» по адресу: улица Каширина, 1б.
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