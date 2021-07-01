Рязанцы сфотографировали огромную очередь в онкологическом диспансере. Фото: Новости Рязань | Ксения Кустарева.

В социальных сетях вновь пожаловались на огромные очереди в медицинских учреждениях. На этот раз досталось Рязанскому областному онкологическому диспансеру.

«Такая картина каждый день. Люди сидят по много часов в очередях», - оставила под фотографией сообщение рязанка Ксения Кустарева.

В комментариях девушку поддержали, отметив, что «картина очень знакомая».

«Я как туда приду на прием к врачу, так 3,5 часа минимум там провожу. И это при хорошем раскладе», - написала одна из подписчиц паблика «Новости Рязань».

Ранее рязанцы пожаловались на огромную очередь больнице №11 (читать подробнее).

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