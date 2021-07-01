В Рязани объявили сбор воспоминаний о митрополите Симоне. Фото: скриншот с YouTube, канал Dmss83.
Рязанская епархия продолжает готовить программу памятных событий, приуроченных к 15-летию со дня смерти митрополита Симона (Новикова). В настоящее время духовенство собирает воспоминания о владыке.
«Если вы хотите стать участником проекта и поделиться воспоминаниями о митрополите Симоне, его трудах, наставлениях, общении с ним, пишите на электронную почту press.ryazeparh@gmail.com. Желательно при этом указывать номер телефона для обратной связи», - говорится в сообщении епархии.
Митрополит Рязанский и Касимовский Симон родился 5 февраля 1928 года в Ярославской области.
Рязанскую епархию возглавлял с 1972 по 2003 год.
После ухода на покой в 2003 году жил в Николо-Бабаевском монастыре Ярославской епархии, недалеко от своего родного села.
Умер 1 сентября 2006 года.
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