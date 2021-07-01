Из пруда под Рязанью извлекли труп очередного утопленника

1 июля из пруда в деревне Красный Восход извлекли труп 44-летнего местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Известно, что мужчина отправился купаться еще 29 июня. Он зашел в водоем, плавал, а потом скрылся под водой.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка, чтобы установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Однако уже известно, что на теле признаков криминального характера не обнаружено.

Отметим, что накануне в Рязанской области за сутки из водоемов извлекли двух утопленников – ночью на 3-м Борковском карьере утонула женщина, а у рыбновского села Ивашково в Оке погиб 51-летний мужчина.

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