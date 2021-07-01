Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в Рязани наметили на конец июля

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небо России» заявили, что в 2021 году он состоится. Запланированы даты с 20 по 25 июля.

«Мы очень надеемся, что ситуация с COVID-19 не обострится и мы сможем провести наш фестиваль так, как мы задумали», - пишут в группе фестиваля.

Отметим, что ситуация с COVID-19 к началу июля уже обострилась – заболеваемость вернулась к зимним значениям, поэтому уповать остается, скорее, на быстрое прохождение пика и последующий спад. В 2020 году об отмене спортивных полетов и массовых мероприятий фестиваля (открытия, вечернего свечения, закрытия) сообщили всего за два дня до события.

Тем не менее, участвовать в фестивале «Небо России 2021» изъявили желание уже пятнадцать команд. Подробную программу организаторы рассчитывают опубликовать не позднее 15 июля.

Будут доступны и платные полеты.