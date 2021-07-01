Единый волонтерский штаб будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке

Фото: "Единая Россия".

Единый волонтерский штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России».

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи.

В Рязанской области с марта 2020 года помощь добровольцев получили свыше 15 000 жителей региона. Более 1 500 волонтеров доставляли продукты и лекарства пожилым людям, помогали врачам в «красных зонах» стационаров, при проведении вакцинации населения, отвечалина звонки в call-центрах.

«Объединяя усилия, мы сможем охватить гораздо большее количество граждан, которым необходима наша помощь, – уверен руководитель Рязанского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Вячеслав Поскребышев. – Пандемия пока не отступила и именно поэтому необходимо собраться с силами и сделать финальной рывок перед окончательной победой над COVID-19».

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы».

«На наш взгляд, создание единого волонтерского центра поможет сделать совместную работу добровольцев еще продуктивнее. В результате такого сотрудничества мы сможем создавать эксклюзивные и яркие мероприятия и проекты не только внутри нашего региона, но и совместно нашими коллегами из разных уголков нашей необъятной Родины», – считает исполняющий обязанности руководителя регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артем Каранин.

НАША СПРАВКА

Напомним, первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов – студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.

Волонтерские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан.

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