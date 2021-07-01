Роспотребнадзор: После вакцинации от коронавируса прием алкоголя ограничить на три дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После вакцинации от коронавируса необходимо первые три дня ограничить прием алкоголя. Такие рекомендации дали санитарные врачи управления Роспотребнадзора России по Рязанской области.

Кроме того, в первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, а также сауна. Душ можно принимать совершенно спокойно.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины формируется 35-42 дня, поэтому после прививки все это время нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску», - говорится в сообщении.

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