В Москве арестовали экс-главу рязанского Ринвестбанка.
В Москве арестовали бывшего председателя правления рязанского Ринвестбанка Максима Ткачева, сообщает «Ъ».
По данным издания, Ткачева вызвали на допрос в СК по делу о мошенничестве и растрате в Ринвестбанке. Там же ему предъявили обвинение в хищении из кредитного учреждения 1,3 млрд рублей.
Позже Басманный суд отправил бывшего банкира на два месяца в СИЗО.
Основателем Ринвестбанка в 1995 году и на первых порах его единственным владельцем была администрация Рязанской области. Много лет банк обслуживал бюджетные счета, финансировал важные для властей отрасли экономики. Только в середине 2000-х было банк приватизировали. Долгое время в руководстве Ринвестбанка, менявшего хозяев, все же оставались рязанцы, пока в 2014 году правление не возглавил Максим Ткачев.
В июле 2016 года у Ринвестбанка отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности (читать подробнее).
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