Какие изменения ждут рязанцев в ипотеке с 1 июля?

Фото: ГК «Стройпромсервис»

ВТБ первым из банков начинает прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми.

Теперь программа «Семейная ипотека» стала доступнее и распространяется на семьи даже с одним ребенком.

Ставка по кредиту составит 5% на весь срок. В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал или воспользоваться специальной программой от ГК «Стройпромсервис» «Ипотека – первый взнос 0».

Данное предложение распространяется на жилой комплекс «Шереметьевский квартал» от ГК «Стройпромсервис». В квартале уже заселены 10 очередей и еще два дома будут сданы до конца года, работает новая школа на 550 учеников и скоро появится садик! А еще 4 школы и 6 детских садов ждут учеников через дорогу от дома! Несомненно, это большое преимущество для семей с детьми.

Вокруг – великолепная природа: окские луга и река Ока. Жители комплекса могут наслаждаться ежедневными прогулками всей семьей на свежем воздухе.

Ключевое преимущество предложений от ГК «Стройпромсервис» - уникальная возможность по низкой ставке приобрести квартиры по принципу «все включено» - с готовой ТОП-отделкой и качественной мебелью. И все это – по низкой ипотечной ставке госпрограммы. А до 31.07 на семейные квартиры в «Шереметьевском квартале» действует специальное предложение – скидка 10%.

Вывод очевиден: самое время принять решение о покупке квартиры в ипотеку, тем более что на рынке появляются такие выгодные предложения от застройщика.

Подробности можно узнать по телефону +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте ГК «Стройпромсервис».