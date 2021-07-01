Рязанская БСМП и колония строгого режима заключили контракт на 900 тысяч рублей

Рязанская БСМП и колония строгого режима №3 (Скопин) заключили государственный контракт на изготовление мягкого инвентаря. Сумма контракта - 900 тысяч рублей.

Согласно договору, заключенные ИК будут изготавливать в центре трудовой адаптации постельные принадлежности, фланелевые пеленки, вафельные полотенца, одеяла и подушки. Кроме того, в колонии будут шить рабочую спецодежду, которая «пользуются спросом у муниципальных заказчиков не только Рязани, но и области».

Отмечается, что исполнение контракта позволит дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 20 осужденных.

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