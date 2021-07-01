Рязанка убила мать вазой и пыталась покончить с собой

В Рязани 60-летнюю женщину задержали за убийство матери. Преступление произошло в одной из квартир на улице Черновицкой, где жила семья.

Старушка из-за плохого здоровья нуждалась в постоянном уходе. По данным следствия, со временем между родственницами сложились «неприязненные отношения». На этом фоне 29 июня дочь несколько раз ударила престарелую мать по голове стеклянной вазой, и родительница умерла.

«Осознав, что лишила мать жизни, подозреваемая попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее остановил прибывший на место происшествия родственник», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В отношении подозреваемой, которая дала признательные показания, скоро изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

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