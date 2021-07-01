В трех районах Рязанской области 1 июля отключили электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
1 июля в трех районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Михайловский район:
- деревня Барановка, село Малинки — с 08:00 до 18:00.
Касимовский район:
- село Погост, деревня Марсево — с 09:00 до 17:00.
Ранее село Погост называлось Гусевский Погост. Расположено оно на реке Гусь. По состоянию на 2010 год, в селе проживает 382 человека.
Рыбновский район:
- село Ходынино — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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