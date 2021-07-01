На вертолете в Рязань из области эвакуировали новорожденную девочку

Фото: ryazpressa.ru

30 июня в Рязань из Александро-Невского района эвакуировали девочку семи дней отроду. Мама из поселка Каширин заметила у дочки вялость и недомогание, младенец пропустил несколько кормлений.

Как сообщило издательство «Пресса», родительница обратилась с этим в районную больницу. В итоге врачи приняли решение перенаправить ребенка в областной центр. Для этого в Александро-Невский вызвали вертолет санавиации.

Уже около 17:00 вертолет поднялся в воздух - малышку с мамой в сопровождении медиков отправили в Рязань.

Фото: ryazpressa.ru

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