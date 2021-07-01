Молодой водитель ВАЗ погиб на М5 в Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области.

Авария на М5 «Урал» в Рязанской области унесла жизнь 22-летнего водителя. 30 июня произошло столкновение между его ВАЗ-2111 и автомобилем УАЗ.

Местом трагедии стал 254 км федеральной трассы в Спасском районе, причем на ее старом направлении – в селе Кирицы. Примерно в 18:50 молодой человек на «Ладе», как сообщили в Госавтоинспекции, при повороте не уступил дорогу ехавшему по главной УАЗу, из-за чего тот врезался в легковушку.

Водитель ВАЗ погиб на месте.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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