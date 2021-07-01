Блошиному рынку в Рязани ищут другую территорию. Фото: телекомпания "Ока".

Блошиному рынку, расположенному у стадиона «Спартак» больше не хватает места. Торговцев стало слишком много, и они не умещаются на выделенной им территории. Торговля развернулась до парковки стадиона, но там уже торговля запрещена.

В самом начале рынка повесили объявление с предупреждением - штраф 3 тысячи рублей, частная территория.

В администрации Рязани «Оке» эту информацию подтвердили. В настоящее время чиновники прорабатывают вопрос о поиске альтернативного места, чтобы торговой площади хватило на всех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!