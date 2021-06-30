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Происшествия30 июня 2021 21:12

На улице Стройкова пенсионер зарезал 27-летнего собутыльника

Парень скончался до приезда медиков
Источник:kp.ru
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30 июня во дворе дома на улице Стройкова 65-летний мужчина зарезал 27-летнего парня. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

По предварительным данным, между пенсионером и молодым человеком, во время распития спиртного, произошел конфликт. Подозреваемый и жертва находились в одной компании, когда мужчина нанес собутыльнику ножевое ранение. При этом очевидцы отмечают, что парень скончался до приезда медиков.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.