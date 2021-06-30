В городской Думе обсудили вопросы развития Торгового городка

Фото: Рязанская городская Дума.

Дальнейшее использование 10 муниципальных зданий, входящих в комплекс Торгового городка, обсудили представители регионального министерства культуры, депутатского корпуса и администрации Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской городской думы.

Для развития Торгового городка предложено передать имущественный комплекс в безвозмездное пользование ГБУК Рязанской области «Музей истории молодежного движения».

Музей будет обязан выполнять в отношении имущества требования к объекту культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом». В двух зданиях запланировано открытие новых экспозиций музея, остальные площади будут использованы для организации и осуществления культурно-образовательной работы.

Комплекс Торгового городка состоит из 24 зданий, из них только 10 принадлежат муниципалитету, остальные находятся в частной собственности. В данный момент разработчики концепции развития достопримечательного места ведут переговоры с собственниками помещений и земельных участков, чтобы все здания комплекса соответствовали единому стилю и представляли собой единый архитектурный ансамбль.

Депутаты городской Думы обратили внимание разработчиков концепции на необходимость сохранения бесплатных мест для рязанцев, торгующих урожаем с приусадебных участков, также предусмотреть парковки для посетителей достопримечательного места. Концепцию развития Торгового городка с учетом пожеланий, озвученных депутатами, планируется обсудить с общественностью.

Решение по вопросу передачи имущественного комплекса в безвозмездное пользование «Музею истории молодежного движения» должна принять Рязанская городская Дума.

Также в ходе встречи был затронут вопрос передачи двух участков дорог из муниципальной в региональную собственность. Речь идет об участке Московского шоссе (от автодороги М-5 «Урал» до пересечения с ул. Коломенской) протяженностью 1385 м и о дороге по проезду Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги) протяженностью 2037 м. Эти участки являются продолжением Северной окружной дороги, уже переданной региону, и обеспечивают транзитный проезд на федеральную трассу М-5 «Урал». Вопрос также планируется рассмотреть на заседании РГД.

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