Коронавирус в Рязани: 75 человек в тяжелом состоянии, 19 – на ИВЛ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18.00 30 июня в больницах региона находятся 426 пациентов с COVID-19.

Состояние 64 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 287 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 75 – в тяжелом. Из тяжелых 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей», - говорится в сообщении опрештаба.