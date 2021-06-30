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Здоровье30 июня 2021 20:04

Коронавирус в Рязани: 75 человек в тяжелом состоянии, 19 – на ИВЛ

Последняя информация о заболевших
Источник:kp.ru
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18.00 30 июня в больницах региона находятся 426 пациентов с COVID-19.

Состояние 64 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 287 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 75 – в тяжелом. Из тяжелых 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей», - говорится в сообщении опрештаба.