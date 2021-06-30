Рязанцы смогут приобрести подарочные карты с персонажами из «Черной вдовы»

Фото: "Формула кино".

С 8 июля в кинотеатре «Формула Кино» появятся в продаже подарочные карты с изображением героев фильма «Черная Вдова».

Приобрести необычный сувенир, выпущенный лимитированной серией, можно в кассах кинотеатра. Кроме того, подарочной картой можно воспользоваться в любом кинотеатре сети на всей территории России: обменять на билеты на любой фильм, еду и напитки.

Подарочные карты «Черная Вдова» доступны номиналом 500, 1000 и 5000 рублей, в продаже только офлайн в кассах кинотеатров.

Подробности: www.kinoteatr.ru