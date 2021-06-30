В Рязани на два месяца закрыли для транспорта часть улицы Татарской

С 1 июля 10:00 до 28 августа 18:00 в Рязани закроют для движения транспорта часть улицы Татарской, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет об участке от дома №47 до дома №29.

По информации властей, причина закрытия движения – капитальный ремонт тепловых сетей.

«Место проведения работ огорожено, установлены предупреждающие знаки. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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