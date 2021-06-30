Рязанцев предупредили о грозе в ближайшие часы

В ближайшие часы на территории Рязанской области ожидается гроза, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непогода сохранится до конца суток 30 июня.

В связи с этим ГУ МЧС России по Рязанской области просит жителей региона соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.

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