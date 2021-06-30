УФАС выясняет, почему в Рязани выросли цены на анализы по COVID-19

Рязанское УФАС выяснит причин повышения цен на медицинские услуги, связанные с коронавирусом. По словам начальника регионального УФАС Юрия Гребнева, в Рязани несколько повысились тарифы на проведение исследований к антителам.

«Некоторые больничные учреждения даже приостановили определение антител к ковиду, потому что слишком большой спрос», – цитирует Гребнева «ВидСбоку».

УФАС уже направило запросы в медицинские учреждения, где можно сдать количественные тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Полученную информацию потом проанализируют и доведут до общественности.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус и антитела в Рязани стало сдать сложнее (читать подробнее).

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