Второго утопленника за сутки обнаружили в Рязанской области

В реке Ока на территории Рязанской области утонул мужчина 1970 года рождения. Тело обнаружили около 13:00 30 июня у села Ивашково (Рыбновский район), однако поиски силами Центральной спасательной станции к тому моменту длились уже не первый день. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

Отметим, что это вторая новость о гибели людей на водоемах за сутки. Ранее стало известно о трагедии на 3-м Борковском карьере в Рязани. Там минувшей ночью оборвалась жизнь молодой женщины.

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