Шеринг электросамокатов в Рязани приведут к единой концепции

В администрации Рязани на общественном совете при управлении экономики и цифрового развития обсудили вопросы выработки единообразной концепции развития шеринга самокатов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшее время предложения и идеи членов общественного совета проанализируют специалисты управлением экономики и цифрового развития. Их мнения учтут при построении единой системы велопроката и шеринга самокатов.

Ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина высказалась об электросамокатах, обретающих все большую популярность. Чиновница, считает, что их движение нужно упорядочить (читать подробнее).

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