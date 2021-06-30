В Рязани установили экспериментальный пешеходный переход.

В Рязани впервые в качестве эксперимента установили часть пешеходных переходов на искусственной неровности, выполненной из черно-белой плитки, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, это позволит не применять дорожную разметку и упрощает содержание переходов.

По мнению властей, ноу-хау позволит упростить содержание переходов.

Чудо-переход расположен на улице Березовой, которую 29 июня после ремонта приняли городские чиновники. Ремонт проводился в рамках двухлетнего муниципального контракта с 1 сентября 2020 года и завершен в текущем году досрочно.

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