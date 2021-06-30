В Рязанской области за сутки выявили 88 случаев коронавируса

30 июня в Рязанской области зарегистрировали еще 88 случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе известно о 31052-х. Непрерывный рост заболеваемости наблюдается уже на протяжении двух недель.

Большую часть новых заболевших выявили в Рязани (63 человека). Притом на карте пандемии продолжают появляться новые точки: сообщается о первых случаях в деревнях Лапотские Выселки и Павловка Александро-Невского района.

Кроме того, федеральный оперштаб сообщил о двух летальных исходах, притом региональная группа 30 июня подтвердила смерть от COVID-19 восьми человек. Всего в Рязанской области признают 608 жертв коронавируса, хотя статистика дает все основания полагать, что их гораздо больше (подробнее).

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