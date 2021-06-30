В рязанском минздраве подтвердили за сутки смерть восьми человек от COVID-19

В среду, 30 июня, рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 сразу восемь человек (это максимальный показатель за всю пандемию). Отметим, что федеральная статистика в этот день в летальный список включила только двух человек.

Расхождения последних дней в подсчете летальных случаев, можно связать с увеличившимся из всех регионов потоком информации – страну захлестнула третья волна коронавируса.

Возвращаясь, к рязанским летальным случаям отмети, что региональный минздрав включил в список троих мужчин в возрасте 42-х, 68-ми и 82-х лет, а также пятерых женщин в возрасте 62-х, 65-ти, 72-х, 75-ти и 86-ти лет.

Большинство скончались еще в марте, кроме 42-летнего мужчины и 72-летней и 75-летней женщин, которые скончались в апреле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция.