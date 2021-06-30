Попавшему под грузовик на рязанском участкеМ-5 мужчине было 53 года

Фото: 62.мвд.рф

На М-5 «Урал» в Рязанской области сбит насмерть пешеход. Подробности ДТП, случившегося в ночь на 28 июня, рассказали в полиции.

Наезд на 307 километре федеральной трассы (Путятинский район) примерно в 02:05 совершил 51-летний житель Пензенской области. Под грузовик Iveco, которым он управлял, попал местный житель в возрасте 53 лет. В момент столкновения пешеход находился на проезжей части.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: 62.мвд.рф

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