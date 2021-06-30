Маршрут №34 больше не выйдет на линию в Рязани – перевозчик работал плохо

Маршрут №34 прекратил работу в Рязани – перевозчик работал плохо.

В Рязани прекратили пассажирские перевозки по маршруту №34 (улица Новоселов, 60 – Недостоево), сообщает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, перевозчик «ненадлежащим образом обслуживал указанный маршрут», выпуская ежедневно пять автобусов вместо предусмотренных 17 единиц.

Как заверили в мэрии, жителей микрорайона Недостоево продолжают обслуживать маршруты №№21, 30, 73, 75, 82, 91, на которых ежедневно работает порядка 60 автобусов.

Для восполнения провозных возможностей на маршруте №75 заменили автобусы – со средней вместимости в сторону большей.

Ранее сообщалось, что маршрут №21 изменил схему движения (читать подробнее).

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