На одном из карьеров в Рязани ночью утонула женщина

Фото: 62.mchs.gov.ru

На 3-м Борковском карьере в Рязани, который расположен ближе к центру города, утонула женщина 1986 года рождения. Информация об этом поступила 30 июня в 00:30.

Тело из водоема дежурной смене Центральной спасательной станции на воде представилось возможным извлечь только утром – в 07:45. Для этого привлеклись пять человек, в том числе водолазы, и три единицы техники.

В итоге тело женщины передали сотрудникам полиции. Окончательно причина смерти и другие обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

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