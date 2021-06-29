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Общество29 июня 2021 20:29

В Рязанской области деньгами поддержат лучшие учреждения культуры на селе

На эти цели предусмотрены межбюджетные трансферты на общую сумму более 2,2 миллионов рублей
Антон ВОХЕЧ
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Сельский клуб всегда был центром притяжения. Фото из архива "КП".

Сельский клуб всегда был центром притяжения. Фото из архива "КП".

На очередном заседании регионального правительства 29 июня министр культуры и туризма Виталий Попов представил проект постановления, утверждающий порядок предоставления мер господдержки лучшим учреждениям культуры, находящимся на селе, а также лучшим работникам муниципальных организаций отрасли.

На эти цели в областном бюджете на 2021 год предусмотрены межбюджетные трансферты на общую сумму более 2,2 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Денежными премиями будут награждены 11 учреждений сферы культуры и 16 работников.