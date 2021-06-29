Рязанцев пригласили обсудить будущее благоустройство Лесопарка

Администрация Рязани пригласила жителей города обсудить будущее благоустройство Лесопарка. Встреча пройдет 1 июля в 18:40 у входа в центр уличного спорта «Под мостом».

Лесопарк стал одним из четырех общественных пространств, который планируется благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Его выбрали в ходе онлайн-голосования из объектов Советского района.

По словам чиновников, кое-какие соображения уже прозвучали «в ходе первых встреч с активистами»:

«Прозвучали выводы об абсолютном приоритете сохранности зеленой зоны, сочетания спокойного отдыха и прогулок с возможностью заниматься спортом, оптимизации велоинфраструктуры, создании площадки для выгула собак и другие предложения», - сообщили в горадминистрации.

С учетом мнений, которые прозвучат во время общественных обсуждений в Лесопарке, главное управление архитектуры Рязанской области разработает концепцию благоустройства.

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