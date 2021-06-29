Задержан рязанец, забивший насмерть приятеля, труп которого нашли на Бирюзова

Следователи задержали 39-летнего рязанца, причастного к гибели приятеля, труп которого нашли накануне на улице Бирюзова в микрорайоне Канищево.

Установлено, что 28 июня в общем коридоре одного из домов по улице Бирюзова обнаружено тело 39-летнего местного жителя с множественными ссадинами и ушибами головы.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти мужчины явилась тупая закрытая травма головы, туловища и конечностей.

Во время следственных действий следователи выяснили, что смертельные травмы потерпевшему нанес его знакомый во время конфликта при распитии алкоголя.

По данному факту Московским МСО Рязани СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемый в совершении преступления - безработный рязанец, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, задержан. Он уже во всем признался.

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