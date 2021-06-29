В среду в Рязани похолодает до 26 градусов тепла

В среду, 30 июня, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков рязанской метеослужбы. Ветер юго-западный, порывами до десяти метров в секунду, днем местами – 15 метров.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +12…+17°С, днем +21…+26°С.

По данным УМЧС России по Рязанской области, 30 июня в регионе опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются, лесопожарная обстановка в норме.

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