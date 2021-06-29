Рязанский цирк открывает пункт вакцинации и обещает билеты за прививку

1 июля в Рязанском цирке откроется пункт вакцинации против COVID-19. За прививку обещают сертификаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 июля в Рязанском цирке откроется пункт вакцинации против COVID-19. Как сообщают в официальном сообществе учреждения, работать он будет с 14:00 до 19:00 по вторникам и средам.

Эта история не уникальна: об открытии таких пунктов по стране договорились Росгосцирк и Минздрав РФ.

«Для желающих привиться созданы комфортные условия, а приятным бонусом станет подарочный сертификат, дающий право на посещение циркового представления», - пообещали в Рязанском цирке.

Сертификаты с 1 июля по 31 октября 2021 года можно будет обменять на билеты в кассах цирка. Если случится так, что ограничения продлятся дольше, то сертификат останется действительным еще месяц после снятия ограничений.

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