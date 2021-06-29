В регионе завершилась акция «Зеленый мир»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Всего в мероприятиях акции «Зеленый мир», приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды, приняли участие более 200 человек. Это говорит о том, что проблемы экологии волнуют жителей Рязанской области и им небезразлично, где они будут жить», — отметила региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Акция стартовала в начале июня в Рязани – совместно с региональным отделением Российского экологического общества была организована экопрогулка «Лесопарк – территория здоровья».

«Была проведена в муниципалитетах и областном центре серия мероприятий, совмещенных со сбором мусора: экопрогулки, флешмобы, соревнования по скандинавской ходьбе», — рассказала Елена Синица.

Например, в Спасском районе жители Ижевского сельского поселения во время экопрогулки попробовали свои силы в скандинавской ходьбе. Представители старшего поколения и молодежь из Панинского сельского поселения благоустроили две площадки –они убрали пластик, сухие ветки и другой мусор. В Спасск-Рязанском городском поселении участники акции «Зеленый мир» разбили клумбы, высадили взамен вытоптанным декоративные кустарники, расчистили можжевельник на территории Спасского затона.

В Сараевском районе экопрогулка со сбором мусора прошла на территории Борецкого лесничества.

В Рыбновском районе участниками акции «Зеленый мир» стали сотрудники учреждений культуры, волонтеры. Они очистили от мусора территорию вблизи общеобразовательной школы № 5, привели в порядок детские площадки в поселениях муниципалитета, высадили цветы, убрали мусор на пляжах и у родников. К флешмобу «Ключ, ручьи, речушки, реки» присоединились библиотеки района: сотрудники вместе с читателями убрали мусор вдоль рек, ручьев, родников.