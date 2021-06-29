Ни устриц, ни танцев: СК возбудил дело против рязанки, укравшей 50 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи 50 тысяч рублей с банковской карты. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что ночью 28 марта 33-летний мужчина познакомился с двумя молодыми девушками возле клуба «Устрицы и танцы». В клуб их не пустили, поэтому он пригласил их к себе в гости в Недостоево.

Через какое-то время у них стал заканчиваться алкоголь, и хозяин попросил одну из девушек сходить и поискать, где можно еще закупиться. Он отдал ей свою банковскую карту, а чтобы та не забыла пин-код, отдал ей и свой мобильный телефон, где были указаны четыре секретные цифры. Мужчина четко сказал юной особе снять 1 тысячу рублей, купить алкоголь и вернуться обратно.

Девушка вызвала такси, доехала до ближайшего банкомата, но перед тем как снять деньги, посмотрела баланс – там было ровно 50 тысяч рублей.

«Чего это я буду снимать тысячу, бегать как ноги», - подумала девушка и обналичила всю сумму. После этого она вызвала такси и собралась ехать в «Глобус».

— Когда она проезжала мимо дома парня, то увидела свою подругу. К тому моменту парнишка почувствовал неладное и бегал по улице, искал девушку со своей банковской картой, — рассказывает следователь по особо важным делам Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Константин Нариманидзе. — Девушка попросила таксиста притормозить и дала сигнал подруге. Та быстро юркнула в автомобиль, и они уехали.

Через несколько дней молодой человек через знакомых, с помощью социальных сетей нашел похитительницу денег, списался с ней, но кроме телефона обратно ничего не получил.

— В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая в краже уже дала показания и во всем созналась. Расследование продолжается, — отметил следователь.

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