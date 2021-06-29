В Рязани состоялся четвертый выпуск «Роснефть-класса»

Фото: "РНПК".

22 юноши и девушки успешно завершили образовательную программу Роснефть-класса. Это первая ступень программы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» нефтяной компании «Роснефть». Два года обучения по усложненной, совсем не школьной программе. И вот для ребят прозвучал последний звонок.

Поприветствовать выпускников и учителей приехал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. Он поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал удачи при поступлении в вуз и пригласил ребят трудоустраиваться на завод по окончании вуза. Каждый выпускник получил от Рязанской НПК памятные подарки.

- Вы прошли первый этап образования, - сказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. - Уверен, что поступление в «Роснефть-класс» было для вас правильным решением, ведь тем самым вы заложили крепкую основу в свое будущее. Впереди вас ждут интересные годы студенчества. Не сомневаюсь, что вы с легкостью поступите в вуз и многих из вас я увижу на производственной практике или на обзорных экскурсиях по заводу, которые мы организуем для студентов.

По словам Сергея Михайлова, компания «Роснефть» предоставляет большие возможности для молодежи, для их развития и продвижения по карьерной лестнице. Сегодня на предприятии трудится более 3500 тысяч человек, из них полторы тысячи – это молодежь до 35 лет.

НАША СПРАВКА

В Рязани нефтезавод запустил специализированный «Роснефть-класса» в 2016 году на базе школы №43. Образовательный проект реализуется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». За пять лет выпущено 98 человек.

В ходе обучения старшеклассники углубленно изучают такие дисциплины как физика, математика, химия, совершают обзорные экскурсии на нефтезавод, общаются со специалистами предприятия, участвуют в профориентационных и научно-технических конференциях, в открытых экологических уроках, а также в корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти. За два года школьникам формируют общее представление о профессиях нефтяной отрасли, о деятельности компании «Роснефть», о корпоративных ценностях. В школе для будущих нефтехимиков РНПК отремонтировала и оформила в корпоративном стиле два учебных класса, предоставляет учащимся новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Обучение проходит под контролем специалистов предприятия.