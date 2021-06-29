В рязанском райцентре снимут часть детективного сериала для канала «Россия»

Момент съемок. Фото: сайт "РВ".

Стартовали съемки остросюжетного детектива «Баренцево море» производства Star Media по заказу телеканала «Россия». Новый многосерийный фильм является продолжением сериала «Черное море», премьера которого прошла в телеэфире 27 апреля 2020 года. Сериал «Баренцево море» расскажет о событиях 1944 года.

Режиссером-постановщиком «Баренцева моря» станет Олег Фомин. Главные роли в новом сезоне исполнят Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. Как сообщают "Рязанские ведомости" со ссылкой на свои источники, съемки пройдут в Москве, Мурманске и Касимове.

При этом журналисты youtube-канала «Настоящее время» сняли большой репортаж о том, как в рязанском райцентре разрушаются памятники архитектуры. Поэтому становится понятно, что подобный антураж киношники используют в качестве декораций военной разрухи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!