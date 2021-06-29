Рязанской области выделили еще 400 млн на дороги

В 2021 году в бюджет Рязанской области из федерального поступят еще 400 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Такое решение 28 июня приняла комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований Федерального Собрания РФ.

«Дополнительные деньги будут направлены на восстановление тех участков автодорог, которые обозначают в своих обращениях жители муниципалитетов и которые нуждаются в ремонте в приоритетном порядке», - заявил губернатор Николай Любимов.

Напомним, ранее власти опубликовали карту всех участков, которые планируется отремонтировать в 2021 году. Карту обещали актуализировать, поэтому новые участки за дополнительные субсидии туда тоже должны будут внести.

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