«Высылал лапшу»: рязанца уличили в интернет-мошенничестве

Интернет для непосвященных - океан, наполненный акулами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в совершении дистанционных мошеннических действиях. Потерпевшими оказались восемь человек: пятеро из Москвы, из Санкт-Петербурга, Сызрани и Тулы.

В полицию обратились трое столичных жителей, которые сообщили о мошенничествах со схожими обстоятельствами. Они находили на сайтах, специализирующихся на торговле подержанными вещами и бытовым электронным оборудованием, заманчивые предложения о продаже бытовой электроники. Дистанционно обсудив с продавцом условия сделки, соглашались на полную предоплату покупки. Затем через онлайн-сервисы переводили деньги на указанный продавцом счет.

После этого он не выходил на связь, а оплаченный товар покупатели не получали. В лучшем случае - пакет лапши или упаковку макаронных изделий. При этом предоплата в каждом случае составляла более 5 тысяч рублей.

В отношении 30-летнего рязанца возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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