РНПК построила два новых резервуара

Фото: "РНПК".

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (ГК «Роснефть») ввела в эксплуатацию два новых резервуара с автоматизированной системой управления.

Объекты суммарным объемом шесть тысяч кубических метров предназначены для приема и хранения сырья. Строительство резервуаров велось в рамках комплексной программы по развитию товарно-сырьевой базы предприятия.

Высокий уровень промышленной безопасности

Новые резервуары повысили стабильность работы установок первичной переработки нефти и расширили возможности управления потоками сырья. Резервуары оснащены алюминиевыми понтонами, которые исключают испарение нефтепродуктов в атмосферу. Установленная система блокировки и противоаварийной защиты, автоматические установки пенного пожаротушения и водяного охлаждения обеспечивают высокий уровень промышленной безопасности.

Система «цифровой завод»

Распределенная система управления позволяет контролировать работу резервуаров дистанционно, в автоматическом режиме и в реальном времени. Оборудование резервуаров интегрировано в систему «цифровой завод», реализуемой на РНПК.

Предприятие поэтапно ведет техническое перевооружение производства и совершенствование технологических процессов. Проведенные в последние годы мероприятия позволили начать производство новых бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистого судового топлива.

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АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, авиационный керосин, котельное топливо, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.