Прокуратура наказала застройщика территории за ЗАГСом на Московском

Прокуратура проверила законность строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Рязань, Московское шоссе, дом 49, строение 1. Стройка идет прямо за зданием Управления ЗАГСа Рязанской области (Дворец торжеств).

Во время проверки прокуратура и стройнадзор установили факты монтажа арматурного каркаса фундаментной плиты, однако разрешения на строительство не было.

По результатам проверки прокуратура Московского района вынесла постановление о возбуждении в отношении юридического лица дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела застройщика оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Площадь застройки за Дворцом торжеств на Московском шоссе в Рязани, где располагался рынок, составит 2070 квадратных метров (читать подробнее).

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