Погиб пешеход на трассе М-5 в Рязанской области

Ночь и плохо освещенная дорога: в таких условиях пешеход должен быть особо бдителен. Фото: сайт "Пресса".

Пешеход погиб ночью 29 июня на триста восьмом километре федеральной трассы М-5. В начале третьего на въезде в райцентр Путятино со стороны Рязани грузовик Iveko сбил человека.От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

В данный момент все обстоятельства ДТП выясняются - уточняет сайт ИД "Пресса".

28 июня на М-5 «Урал» в Рыбновском районе случилось очередное серьезное ДТП. медицинская помощь понадобилась трем пассажирам «Лады». Одному из них 27 лет, двое других - дети в возрасте 5 лет и одного года.

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