Минприроды назвало причину вони в Рязани 28 июня

Областное минприроды ответило рязанцу на жалобу по поводу вони в городе, а конкретно – в микрорайоне Дашково-Песочня. Комментарий появился под одной из записей на странице губернатора Николая Любимова поздним вечером 28 июня.

Как оказалось, в понедельник с 07:00 до 08:00 и с 18:40 до 22:40 на песоченском стационарном посту выявляли превышения предельно допустимой концентрации сероводрода в воздухе.

«Подробная информация о количестве выявленных измерений с превышением ПДК была направлена нами в территориальные органы Роспотребнадзора и Росприроднадзора», - сообщили в минприроды.

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