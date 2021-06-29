Глава минтранса сообщил, что под Рязанью с дороги убрали деревянный щит.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник сообщил, что с дороги по улице Трудовой в городе Спас-Клепики убрали деревянный щит (судя по фотографии, складской поддон – Ред.).

По словам чиновника, еще 7 июня во время выездного личного приема к нему обратился житель Клепиковского района с просьбой убрать деревянный щит с дороги по улице Трудовой в райцентре.

«Выезд на место показал, что проблема действительно существует. Деревянный щит создавал помеху движению транспорта. По просьбе заявителя щит оперативно заменили на канализационный люк. Движение по улице Трудовой стало безопасным. Благодарю обратившегося жителя Спас-Клепиков за неравнодушное отношение к судьбе своего города», - отчитался министр и приложил фотографию «как было – как стало».

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